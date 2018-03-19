وزير القوى العاملة يكرم الأمهات المثاليات غدًا

كتبت- عايدة رضوان:

يكرم محمد سعفان، وزير القوى العاملة، غدًا الثلاثاء، بمناسبة احتفالات عيد الأم، الأمهات المثاليات بديوان عام الوزارة، ومديريات القوى العاملة على مستوى 27 محافظة بمنحهم شهادات تقدير ومبلغ مالي.

ومن المقرر أن يقام حفل التكريم بديوان عام وزارة القوى العاملة.

كما يشهد وزير القوى العاملة، الاحتفال الذي تقيمه سكرتارية المرأة العاملة بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، برئاسة النائبة البرلمانية مايسة عطوة، عقب انتهاء تكريم العاملات بديوان عام الوزارة، لتكريم الأمهات وأسر الشهداء، فضلًا عن تدشين مبادرة "لأنك أمي".