ننشر توصيات المؤتمر الدولي بالإسكندرية "السياحة.. المشكلة والحل"

كتب يوسف عفيفي

أصدر مؤتمر الإسكندرية الدولي لتنشيط السياحة، تحت عنوان "السياحة.. المشكلة والحل"، الذي يقام تحت رعاية المحافظة ووزارة السياحة، ونظمته غرفة شركات السياحة بالإسكندرية، عدة توصيات في ختام فعالياته التي انطلقت صباح اليوم.

جاءت التوصيات على النحو التالي:

- العمل على دعم سياحة المؤتمرات وتشجيع المستثمرين لإنشاء قاعات مؤتمرات ذات سعت عالية ومستوى دولي.

- العمل على دعم السياحة العلاجية، وسياحة المؤتمرات الطبية وجعل الإسكندرية مركزًا متميزًا للسياحة العلاجية.

- دعم تطوير مطار برج العرب والمنطقة المحيطة به ورفع السعة الإجمالية للركاب، وتسهيل حركة النقل الجوي وزيادة عوامل الجذب لشركات النقل الجوي الخاصة ومراجعة اسم المطار.

- التوسع في تشجيع الاستثمار في مجال الغرف الفندقية وخاصة بمناطق الساحل الشمالي والكينج مريوط.

- العمل على دعم التسويق الإلكتروني للسياحة بالإسكندري، وإنشاء قاعدة بيانات سياحية للإسكندرية.

- ربط مدينة برج العرب مع مدينة الإسكندرية بوسائل نقل غير تقليدية، مثل القطار السريع والمونوريل لربط المطار الدولي بالمدينة.

- الاهتمام بدعم النقل السياحي وتشجيع دخول القطاع الخاص بوسائل نقل غير تقليدية ومتنوعة تناسب كافة الاحتياجات.

- العمل على دعم سياحة الآثار الغارقة وإحياء مشروع الآثار الغارقة بالإسكندرية.

- التركيز على التسويق السياحي والتوعية السياحية والمشاركة في المؤتمرات السياحية الدولية، وتشجيع التسويق الإلكتروني للسياحة بالإسكندرية.

- العمل على تنسيق إعادة العبارات السياحية بين الإسكندرية وقبرص وفرنسا واليونان.

- دراسة إمكانية معاملة المراكب السياحية معاملة المراكب المصرية والرسوم المفروضة عليها .

يهدف المؤتمر إلى وضع الإسكندرية ضمن خريطة السياحة العالمية وتعريف العالم بمكانتها كمدينة تستحق أن تكون في مصاف مدن السياحة العالمية لما تمتلكه من مقومات جذب سياحية كبيرة، كما ناقش أهم المعوقات أمام صناعة السياحة حاليا وآليات خروج هذه الصناعة المهمة من النفق المظلم، وكيفية جذب مزيد من الاستثمارات السياحية بالمحافظة.

شارك في المؤتمر: محافظ الإسكندرية، الدكتور محمد سلطان، وعدد كبير من ممثلي عدة قطاعات مرتبطة بالسياحة، بجانب عدد كبير من المستثمرين، وضم أيضًا ضيوف متخصصين في مجال السياحة من خارج مصر، وجميع الجهات المعنية بمجال السياحة داخل مصر.