وفد من "دعم مصر" في العاصمة الإدارية لمشاهدة إنجازات المرحلة الأولى

كتبت- مروة شوقي:

نظم ائتلاف دعم مصر، بالتعاون مع لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، زيارة لوفد شباب الائتلاف إلى "النيل الأخضر" بالعاصمة الإدارية الجديدة.

يأتي ذلك في إطار خطة الائتلاف لتعزيز المشاركة التنموية الشاملة، وإطلاع الشباب المصري على المشروعات قومية ليكونوا شهود عيان على ما تحقق من إنجازات.

وقالت النائبة سحر طلعت مصطفى، رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب وعضو المكتب السياسي لائتلاف دعم مصر، إنه تم إطلاع الشباب على ما تم إنجازه في المرحلة الأولى بالعاصمة الإدارية على مساحة 190 ألف فدان بما يعادل نحو مساحة القاهرة الجديدة مرتين، وتستهدف حوالي 6.5 مليون نسمة بحوالي 1.5 مليون وحدة سكنية ونحو 3.5 مليون فرصة عمل.

وأشارت رئيس لجنة السياحة والطيران، إلى أن مسئولي المشروع عرضوا خطة نقل الوزارات ومجلس النواب إلى العاصمة الجديدة منتصف العام المقبل على أن يتم نقل الرئاسة في العام التالي إلى الموقع المخصص لها.

وأضافت: "تم عرض ما تحقق من إنجاز بفندق الماسة والكنيسة، وما يجري من تجهيزات بالمسجد الذي سوف يستوعب حوالي 12 ألف مصل".

وبحسب طلعت، فإن الشباب أشادوا بما تحقق على أرض العاصمة الجديدة، مؤكدين أنها نقلة حضارية وإنجازا تفخر بها الأجيال القادمة.