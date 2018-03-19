10 رسائل للسيسي والبشير في حفل الأسرة المصرية: "شعب واحد ومصير مشترك"

كتب- إسلام ضيف:

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونظيره السوداني عُمر البشير، عدة رسائل للشعبين الشقيقين، اليوم الاثنين، خلال احتفالية الأسرة المصرية، باستاد القاهرة، التي حضرها عدد من الإعلاميين، والشخصيات العامة.

ويستعرض "مصراوي" أبرز تلك الرسائل، كالتالي:

رسائل الرئيس السيسي:

- "علاقة ترابط".. "كل ما يستقر في وجدان كل مصري وسوداني علاقة ترابط بين شعبين مصيرهما واحد".

- "استقرار السودان".. "مصر حكومةً وشعبًا تتسم سياستها بالحرص الكامل على استقرار السودان وتدعيم مصالحها في المجالات كافة".

- "الانتخابات".. "المشاركة المكثفة في الانتخابات الرئاسية ترسي دعائم مستقبل أكثر أمانًا لمصر".

- "المصريون بالخارج".. "المصريون في الخارج ضربوا المثل في الوطنية بمشاركتهم في الانتخابات، وأحيي كل مواطن يسعى للحفاظ على مصر".

- "الرباط المُقدس".. "ما يجمع الشعبين المصري والسوداني هو رباط مقدس ونهر النيل الدليل الأكبر على حسن العلاقات".

- "قوى الشر".. "مصر تواجه قوى الشر بعزيمة لا تلين، والشعب المصري يعي المخاطر وما يدور حوله".

- "أنتم المستقبل".. "أقول لكل من يحلم بمستقبل أفضل لمصر، أنتم المستقبل".

رسائل الرئيس البشير

- "علاقة راسخة".. "العلاقة بين مصر والسودان، راسخة ومتجذرة ضاربة في القدم، يعززها التواصل والتاريخ المشترك".

- "إنجازات مصر".. "إنجازات مصر فخر لنا كسودانيين في الشطر الجنوبي لوادي النيل، وقوة مصر قوة للسودان".

- "تعزيز التعاون".. "بحثت مع الرئيس السيسي كل ما من شأنه تحسين العلاقة وتعزيزها بين البلدين، وإزاحة أي عقبات".