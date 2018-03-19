تعاون بين الأزهر ووزارة التعليم بموريتانيا بحضور "الطيب"

كتب- محمود مصطفى:

شهد الإمام الأكبر أحمد الطيب، اليوم الاثنين، ووزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي أحمد ولد أهل داود، توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة الأزهر وجامعة العلوم الإسلامية، والمعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية.

ووقع البروتوكول من جانب جامعة الأزهر، الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة، ومن الجانب الموريتاني الدكتور محمد المأمون رئيس جامعة العلوم الإسلامية، وعميد المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية.

كان شيخ الأزهر، وصل إلى العاصمة الموريتانية نواكشوط، أول أمس السبت، قادمًا من البرتغال، بدعوة من رئيس الحكومة الموريتاني.