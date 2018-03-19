الرئيس السيسي يودع البشير بمطار القاهرة

كتب- طه عبيد:

غادر القاهرة مساء، اليوم الاثنين، الرئيس السوداني عمر البشير، بعد زيارة لمصر استغرقت يوماً واحدًا، حيث ودعه الرئيس السيسي بالمطار.

وأجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، محادثات مع نظيره عمر البشير، تناولت سبل تعزيز المصالح المشتركة في ظل الحفاظ على خصوصية القضايا الداخلية لكل دولة، كما ناقشا عمل اللجان الخاصة بتعزيز التجارة والهيئة الفنية لمياه النيل، واللجنة القنصلية والعسكرية ولجنة المنافذ الحدودية، ولجنة التشاور السياسي على مستوى وزيري الخارجية، لإزالة أي تحديات تعيق العلاقات بين البلدين، واتفقا على الإعداد لعقد لجنة مشتركة برئاسة الرئيسين بالخرطوم خلال العام الجاري.

وعقد الرئيسان مؤتمرًا صحفيًا عقب المحادثات، أكد فيه الرئيس السيسي أنه تم الاتفاق على المضي قدمًا في تعزيز مصالح البلدين، ومعالجة أي شواغل قد تطرأ بينهما والاستمرار في تعزيز التعاون بمجالات الطاقة والكهرباء والربط الجوي والبحري والاستفادة بالخبرات.

من جانبه، أكد الرئيس السوداني أهمية العلاقات بين مصر والسودان، ووصفها بـ"التاريخية"، مشددًا على وحدة المصير والمستقبل المشترك، وقال إن هناك إرادة سياسية قوية للتعاون لحل أي قضايا إشكالية بين البلدين.