ماذا تعرف عن فريق "بلاك تيما" الذي أشعل حفل الأسرة المصرية؟

كتب- عمر مصطفى:

شارك فريق "بلاك تيما"، في حفل الأسرة المصرية بالصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي، اليوم الاثنين، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره السوداني عمر البشير.

ويرصد "مصراوي" أبرز المعلومات عن فريق "بلاك تيما" كالتالي:

- فريق غنائي مكون من ثلاثة شباب نوبيين.

- تم تأسيسه في أغسطس عام 2004.

-مؤسسوه هم: أمير صلاح الدين، وأحمد بحر، ومحمد عبده.

- شارك بالغناء في فيلم "ألف مبروك" عام 2009.

-طرح ألبوم "بحار" عام 2010، الذي حقق نجاحًا كبيرًا.

-طرح ألبومه الثاني بعنوان "غاوي بني آدمين" في شهر أبريل عام 2015.

- حصل الفريق على جوائز "الميما" كأفضل فريق غنائي في الشرق الأوسط، وجائزة "أخبار اليوم" كأحسن فريق بمصر.

-تم ترشيح الفريق للعديد من الجوائز العالمية مثل "وورلد ميوزيك أوورد، وبيج أبل ميوزيك أوورد".