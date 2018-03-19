وزير الصحة يبحث مع محافظ جنوب سيناء تطبيق منظومة التأمين الصحي

كتب - أحمد جمعة:

استقبل الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، مساء الاثنين، اللواء خالد فودة محافظة جنوب سيناء، وذلك لمناقشة ‏جاهزية المستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظة لدخول منظومة التأمين الصحي الجديدة، ‏وذلك بالمعهد القومي لتدريب الأطباء بالعباسية.

وأشار ‏وزير الصحة إلى البدء في العمل على تطوير المستشفيات والوحدات الصحية بمحافظة جنوب سيناء تمهيداً لدخولها منظومة التأمين الصحي الجديدة بعد محافظة بورسعيد، مشيراً إلى أنه سيتم البدء في تطوير مستشفيات رأس سدر وذهب و‏الطور وتجهيز المركز الحضري الذي تم تحويله الى مستشفى متخصص في الأورام.

‏وأوضح الدكتور ‏خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أنه بعد زيارة الوزير لمستشفى طابا المركزي، الذي تم تطويره مؤخراً بتكلفة بلغت ٢٢ مليون جنيه، قام الوزير بتوفير عدد من الأساتذة الأطباء من جامعة عين شمس، ومنهم مدرس مساعد جراحة عظام ومدرس مساعد جراحة عامة ومدرس مساعد تخدير ليلتحقوا بالمستشفى، مشيراً إلى أنه جارٍ التعاقد معهم خلال أسبوع.

وأضاف أن الوزير وفر آلات جراحية لتخصص العظام وأدوات جراحية أخرى للمستشفى، لافتاً إلى أن هذا المستشفى يقع في المنطقة الحدودية، ويخدم أهالي منطقة جنوب وشمال سيناء، بالإضافة إلى موقعها السياحي المتميز.

وكشف "مجاهد" عن أن الوزير طلب من محافظ جنوب سيناء توفير إقامة ملائمة للأطباء والتمريض المغتربين بالمحافظة، وبناء عليه قام المحافظ بتوفير ٦٥ شقة سكنية.