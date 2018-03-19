السيسي: "نهر النيل" الدليل الأكبر على وحدة العلاقات بين مصر والسودان

كتب- عمر مصطفى:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن المشاركة الكثيفة في الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في الداخل يوم 26 مارس الجاري، ترسي دعائم مستقبل أكثر أمانًا لمصر.

ووجه السيسي، خلال المشاركة في حفل الأسرة المصرية، اليوم الاثنين، التحية والتقدير لمن شاركوا في الانتخابات الرئاسية بالخارج، التي انتهى التصويت بها أمس، مضيفًا: "مصر تمضي نحو مستقبل أفضل واجتزنا فترات عصيبة بتكاتف الشعب المصري".

ولفت الرئيس إلى أن ما يجمع الشعبين المصري والسوداني هو رباط مقدس ونهر النيل الدليل الأكبر على حسن العلاقات، مضيفاً أن مصر والسودان أسرة وشعب واحد تربطهما علاقات أخوية ووحدة المصير.

وتختتم حديثه قائلاً: "أخي العزيز الرئيس عمر البشير والوفد السوداني المرافق له أرحب بكم في أرضكم مصر".