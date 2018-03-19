البشير عن احتفالية الأسرة المصرية: "جمع كريم يحبه السودان"

كتب- إسلام ضيف:

وصف الرئيس السوداني عمر البشير، احتفال الأسرة المصرية، اليوم الاثنين، بالقاعة المغطاة في استاد القاهرة بـ"الجمع الكريم الذي يحبه السودان".

وقال البشير، خلال كلمته: "يشرفني أن أكون في مصر، بارك الله في هذا البلد وفي شعبه الكريم".

من جانبه، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، التحية للرئيس السوداني، قائلاً: "مصر حكومة وشعباً تتسم سياستها بالحرص الكامل على استقرار السودان وتدعيم العلاقات بين البلدين، من خلال المصالح المشتركة في المجالات كافة، تعظيماً لمشاعر المحبة والمودة التي تجمعهما بالعمق والتاريخ".

وأضاف السيسي: "المصريون في الخارج ضربوا المثل في الوطنية، ولا يساورني شك في أن المصريين سيلبون نداء مصر أيا كانت اختياراتهم وآراؤهم السياسية، لأنها دفعة للأمام وترسي دعائم مستقبل أكثر أمانا وتقدما".​

ولفت الرئيس السيسي، إلى أن النيل رمز الرباط بين الشعبين، مضيفًا أن قناعة مصر بأن أمن واستقرار مصالح السودان هدف أساسي.