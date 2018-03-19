 s

أكثر الكلمات إنتشاراً

انتخابات الرئاسة عيد الأم ريهام سعيد عبد الله السعيد العملية الشاملة 2018 محمد صلاح

البشير عن احتفالية الأسرة المصرية: "جمع كريم يحبه السودان"

06:40 م الإثنين 19 مارس 2018
البشير عن احتفالية الأسرة المصرية: "جمع كريم يحبه السودان"

الرئيس السوداني عمر البشير

كتب- إسلام ضيف:

وصف الرئيس السوداني عمر البشير، احتفال الأسرة المصرية، اليوم الاثنين، بالقاعة المغطاة في استاد القاهرة بـ"الجمع الكريم الذي يحبه السودان".

وقال البشير، خلال كلمته: "يشرفني أن أكون في مصر، بارك الله في هذا البلد وفي شعبه الكريم".

من جانبه، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، التحية للرئيس السوداني، قائلاً: "مصر حكومة وشعباً تتسم سياستها بالحرص الكامل على استقرار السودان وتدعيم العلاقات بين البلدين، من خلال المصالح المشتركة في المجالات كافة، تعظيماً لمشاعر المحبة والمودة التي تجمعهما بالعمق والتاريخ".

وأضاف السيسي: "المصريون في الخارج ضربوا المثل في الوطنية، ولا يساورني شك في أن المصريين سيلبون نداء مصر أيا كانت اختياراتهم وآراؤهم السياسية، لأنها دفعة للأمام وترسي دعائم مستقبل أكثر أمانا وتقدما".​

ولفت الرئيس السيسي، إلى أن النيل رمز الرباط بين الشعبين، مضيفًا أن قناعة مصر بأن أمن واستقرار مصالح السودان هدف أساسي.

السودان عمر البشير السيسي

الخبر التالى:

السيسي: "نهر النيل" الدليل الأكبر على وحدة العلاقات بين مصر والسودان

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان