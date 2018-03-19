السيسي ردًا على هتاف بنحبك يا ريس: "بحبكم بس هتنزلوا الانتخابات"

كتب- إسلام ضيف:

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رسالة إلى كل من يحلم بمستقبل أفضل لمصر قائلاً: "أنتم المستقبل".

وأضاف الرئيس، في حفل الأسرة المصرية بحضور الرئيس السوداني عمر البشير، اليوم الاثنين، ردًا على هتاف: "بنحبك يا ريس": "بحبكم بس هتنزلوا الانتخابات يعني".

وأوضح: "اجعلوا قامة مصر مرفوعة، اجعلوا العالم يرى كيف نبني قواعد المجد معاً".​

ووجه الرئيس السيسي، التحية لكل مواطن مصري مغترب أدلى بصوته في الانتخابات الرئاسية بالخارج.

وأضاف الرئيس: "المصريون في الخارج ضربوا المثل في الوطنية، ولا يساورني شك في أن المصريين سيلبون نداء مصر أيا كانت اختياراتهم وآراؤهم السياسية، لأنها دفعة للأمام، وترسي دعائم مستقبل أكثر أمانا وتقدما".​

ولفت إلى أن النيل رمز الرباط بين الشعبين، مضيفاً أن قناعة مصر بأن أمن واستقرار مصالح السودان هدف أساسي.

وأكد السيسي أن مصر حكومة وشعباً تتسم سياستها بالحرص الكامل على استقرار السودان وتدعيم العلاقات بين البلادين، من خلال المصالح المشتركة في المجالات كافة، تعظيماً لمشاعر المحبة والمودة التي تجمعهم بالعمق والتاريخ.

وعرض الاحتفال، فيلم "حكاية وطن" - الذي يجسد إنجازات مصر خلال الـ4 سنوات الماضية، والفترة الرئاسية الأولى للرئيس عبدالفتاح السيسي- خلال احتفال يوم الأسرة المصرية بالصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي صالة رقم 1، والمقام بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونظيره السوداني عمر البشير.

واستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، بمطار القاهرة الدولي الرئيس السوداني عُمر البشير، واصطحب الرئيس السيسي، نظيره السوداني إلى قصر الاتحادية، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمي، وتم استعراض حرس الشرف، وعزف السلامين الوطنيين.

وعقد السيسي جلسة مباحثات مع الرئيس عُمر البشير استهلها بالترحيب به في وطنه مصر، مؤكدًا ما يجمع بين البلدين من علاقات تاريخية وعوامل ثقافية واجتماعية مشتركة ممتدة لآلاف السنوات.