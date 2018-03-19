السيسي: المصريون بالخارج يضربون المثل في الوطنية والانتماء

كتب- إسلام ضيف:

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، التحية لكل مواطن مصري مغترب أدلى بصوته في الانتخابات الرئاسية بالخارج.

وأضاف الرئيس، خلال احتفالية الأسرة المصرية، اليوم الاثنين: "المصريون في الخارج ضربوا المثل في الوطنية، ولا يساورني شك، أن المصريين سيلبون نداء مصر أيا كانت اختياراتهم وآرائهم السياسية، لأنها دفعة للأمام وترسي دعائم مستقبل أكثر أمانا وتقدما".​

رحب الرئيس بالرئيس عمر البشير والوفد السوداني المرافق له، قائلا: إنه مناسبة عزيزة لكل المصريين أن يكون احتفال الأسرة المصرية مع أخًا عزيزًا.

ولفت إلى أن النيل رمز الرباط بين الشعبين، مضيفا ان قناعة مصر بأن أمن واستقرار مصالح السودان هدفا اساسيا.

وأكد السيسي أن مصر حكومة وشعبا تتسم سياستها على الحرص الكامل على استقرار السودان وتدعيم العلاقات بين البلادين، من خلال المصالح المشتراكة في المجالات كافة، تعظيما لمشاعر المحبة والموادة التي تجمعم بالعمق والتاريخ.

وعرض الاحتفال، فيلم "حكاية وطن" - الذي يجسد إنجازات مصر خلال الـ4 سنوات الماضية، والفترة الرئاسية الأولى للرئيس عبدالفتاح السيسي - خلال احتفال يوم الأسرة المصرية بالصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي صالة رقم 1، والمقام بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره السوداني عمر البشير.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، بمطار القاهرة الدولي الرئيس السوداني عُمر البشير، واصطحب الرئيس السيسي، نظيره السوداني إلى قصر الاتحادية، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمي، وتم استعراض حرس الشرف، وعزف السلامين الوطنيين.

وعقدت جلسة مباحثات مع الرئيس عُمر البشير استهلها بالترحيب به في وطنه مصر، مؤكدًا ما يجمع بين البلدين من علاقات تاريخية وعوامل ثقافية واجتماعية مشتركة ممتدة لآلاف السنوات.