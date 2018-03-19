السيسي: أمن واستقرار ومصالح السودان هدف أساسي لمصر

كتب- عمر مصطفى:

رحب الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالرئيس عمر البشير والوفد السوداني المرافق له، قائلاً: إنه لمناسبة عزيزة لكل المصريين أن يكون احتفال الأسرة المصرية مع أخ عزيز.

وأضاف الرئيس- خلال حفل الأسرة المصرية، أن كل ما يستقر في وجدان كل مصري وسوداني علاقة ترابط بين الشعبين، وعلاقات نسب تؤكد أننا في وطن واحد، مضيفاً أن ما يجمع الشعبين هو رباط مقدس، وسيستمر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها،

ولفت إلى أن النيل رمز الرباط بين الشعبين، مضيفاً أن قناعة مصر هي أن أمن واستقرار مصالح السودان هدف أساسي.

وأكد السيسي أن مصر حكومة وشعبا تتسم سياستها بالحرص الكامل على استقرار السودان وتدعيم العلاقات بين البلادين، من خلال المصالح المشتركة في المجالات كافة، تعظيماً لمشاعر المحبة والمودة التي تجمعهما بالعمق والتاريخ.

وعرض الاحتفال، فيلم "حكاية وطن" - الذي يجسد إنجازات مصر خلال الـ4 سنوات الماضية، والفترة الرئاسية الأولى للرئيس عبدالفتاح السيسي- خلال احتفال يوم الأسرة المصرية بالصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي صالة رقم 1، والمقام بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونظيره السوداني عمر البشير.

واستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، بمطار القاهرة الدولي الرئيس السوداني عُمر البشير، واصطحب الرئيس السيسي، نظيره السوداني إلى قصر الاتحادية، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمي، وتم استعراض حرس الشرف، وعزف السلامين الوطنيين.

وعقد السيسي جلسة مباحثات مع الرئيس عُمر البشير استهلها بالترحيب به في وطنه مصر، مؤكدًا ما يجمع بين البلدين من علاقات تاريخية وعوامل ثقافية واجتماعية مشتركة ممتدة لآلاف السنوات.