السيسي: مصيرنا والسودان مشترك ويجمعنا رباط مقدس

كتب- إسلام ضيف:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر والسودان مصيرهما مشترك، ويجمعهما رباط مقدس.​

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في احتفالية الأسرة المصرية اليوم الاثنين: "مصر حكومة وشعبا تتسم سياستها على الحرص الكامل على استقرار السودان وتدعيم العلاقات بين البلادين، من خلال المصالح المشتراكة في المجالات كافة، تعظيما لمشاعر المحبة والموادة التي تجمعم بالعمق والتاريخ".

وفي بداية الحفل، عرض منظمو "الأسرة المصرية"، فيلم "حكاية وطن"- الذي يجسد إنجازات مصر خلال الـ4 سنوات الماضية، والفترة الرئاسية الأولى للرئيس عبدالفتاح السيسي- خلال احتفال اليوم، بالصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونظيره السوداني عمر البشير.

واستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، بمطار القاهرة الدولي الرئيس السوداني عُمر البشير، واصطحب الرئيس نظيره السوداني إلى قصر الاتحادية، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمي، وتم استعراض حرس الشرف، وعُزَف السلامان الوطنيان.

وعقدت جلسة مباحثات بين الرئيسين السيسي وعُمر البشير، استهلها السيسي بالترحيب بالبشير في وطنه مصر، مؤكدًا ما يجمع بين البلدين من علاقات تاريخية وعوامل ثقافية واجتماعية مشتركة ممتدة لآلاف السنوات.