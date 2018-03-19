البشير: علاقتنا بمصر راسخة ووطيدة منذ القدم.. وأقدر الأسرة المصرية

كتب- إسلام ضيف:

قال الرئيس السوداني عمر البشير، إن العلاقة بين مصر والسودان، هي علاقة راسخة، ومتجذرة، ضاربة في القدم، يعززها التواصل والتاريخ والتطلعات المشتركة.

وأضاف البشير- خلال حفل الأسرة المصرية، اليوم الاثنين: "يشرفني أن أكون بينكم اليوم في بلدي الثاني مصر الشقيقة،و أن أنقل إليكم تحيات وتمنيات أشقائكم في السودان، الذين يسعدون بالجمع الرائع الجميل في حب وادي النيل والسودان ومصر".

وفي بداية الحفل، عرض منظمو "الأسرة المصرية"، فيلم "حكاية وطن"- الذي يجسد إنجازات مصر خلال الـ4 سنوات الماضية، والفترة الرئاسية الأولى للرئيس عبدالفتاح السيسي- خلال احتفال اليوم، بالصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونظيره السوداني عمر البشير.

واستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، بمطار القاهرة الدولي الرئيس السوداني عُمر البشير، واصطحب الرئيس نظيره السوداني إلى قصر الاتحادية، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمية، وتم استعراض حرس الشرف، وعزف السلامين الوطنيين.

وعقد السيسي جلسة مباحثات مع الرئيس عُمر البشير، استهلها بالترحيب به في وطنه مصر، مؤكدًا ما يجمع بين البلدين من علاقات تاريخية وعوامل ثقافية واجتماعية مشتركة ممتدة لآلاف السنوات.