البشير لـ"السيسي": إنجازاتكم فخر لنا جميعًا.. وقوة مصر من قوة السودان

كتب- إسلام ضيف:

وجه الرئيس السوداني عمر البشير، حديثه للرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلًا: "أخي الرئيس إنجازات مصر فخر لنا في الشطر الجنوبي لوادي النيل، قوة مصر قوة للسودان، وقوة السودان قوة لمصر".

وأضاف البشير، في حفل الأسرة المصرية، اليوم الاثنين: "بحثت مع شقيقي الرئيس السيسي كل ما من شأنه تحسين العلاقة وتعزيزها بين بلدينا وشعبينا الشقيقين، وإزاحة أي عقبات، أشكر لك أيها الشقيق عبدالفتاح السيسي، والأسرة المصرية، الحفاوة والكرم الفياض".

وفي بداية الحفل، عرض منظمو "الأسرة المصرية"، فيلم "حكاية وطن"- الذي يجسد إنجازات مصر خلال الـ4 سنوات الماضية، والفترة الرئاسية الأولى للرئيس عبدالفتاح السيسي- خلال احتفال اليوم، بالصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونظيره السوداني عمر البشير.

واستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، بمطار القاهرة الدولي الرئيس السوداني عُمر البشير، واصطحب الرئيس نظيره السوداني إلى قصر الاتحادية، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمي، وتم استعراض حرس الشرف، وعزف السلامين الوطنيين.

وعقد السيسي جلسة مباحثات مع الرئيس عُمر البشير، استهلها بالترحيب به في وطنه مصر، مؤكدًا ما يجمع بين البلدين من علاقات تاريخية وعوامل ثقافية واجتماعية مشتركة ممتدة لآلاف السنوات.