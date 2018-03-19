البشير: بحثت مع الرئيس السيسي كل ما يقوي علاقاتنا الثنائية

كتب- إسلام ضيف:

قال عمر البشير، رئيس جمهورية السودان، إنه بحث مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، كل ما يقوي العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأضاف البشير، في كلمته أثناء حضوره حفل الأسرة المصرية، منذ قليل، بالصالة المغطاة في استاد القاهرة، أنه يشكر السيسي وشعب مصر على حسن الاستقبال.​

وفي بداية الحفل، عرض منظمو "الأسرة المصرية"، فيلم "حكاية وطن"- الذي يجسد إنجازات مصر خلال الـ4 سنوات الماضية، والفترة الرئاسية الأولى للرئيس عبدالفتاح السيسي- خلال احتفال اليوم، بالصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونظيره السوداني عمر البشير.

واستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، بمطار القاهرة الدولي الرئيس السوداني عُمر البشير، واصطحب الرئيس نظيره السوداني إلى قصر الاتحادية، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمي، وتم استعراض حرس الشرف، وعزف السلامين الوطنيين.

وعقد السيسي جلسة مباحثات مع الرئيس عُمر البشير استهلها بالترحيب به في وطنه مصر، مؤكدًا ما يجمع بين البلدين من علاقات تاريخية وعوامل ثقافية واجتماعية مشتركة ممتدة لآلاف السنوات.