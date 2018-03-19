فرج عامر: قمة السيسي والبشير أفضل رد على محاولات الوقيعة بين البلدين

كتب- أحمد علي:

قال المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن قمة القاهرة التي عقدت اليوم بين الرئيسين عبدالفتاح السيسى والرئيس السوداني عمر البشير، هي أكبر رد على الخونة وشياطين الإرهاب- حسب وصفه- الذين أرادوا الوقيعة بين القاهرة والخرطوم خاصة أن الواقع والتاريخ يؤكدان دائماً أن البلدين كيان ودولة واحدة ولا فرق بينهما أبداً.

وأضاف "عامر"، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن التصريحات الصادرة من الرئيسين، هى أفضل رد عملي من على أرض الواقع لكل من تسول له نفسه المساس بالأمن القومي المصري والسوداني.

وتوقع المهندس محمد فرج عامر، أن تشهد العلاقات المصرية السودانية المزيد من التعاون والعمل والتنسيق المشترك فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والمشروعات المشتركة وبما يعود بالنفع على القاهرة والخرطوم.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد استقبل نظيره السوداني عمر البشير في مستهل زيارته للقاهرة.