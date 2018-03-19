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عرض "حكاية وطن" في حفل الأسرة المصرية بحضور السيسي والبشير

05:44 م الإثنين 19 مارس 2018
عرض "حكاية وطن" في حفل الأسرة المصرية بحضور السيسي والبشير

الرئيس السيسي والرئيس السوداني

كتبت- عايدة رضوان:

عرض منظمو حفل الأسرة المصرية، فيلم "حكاية وطن"- الذي يجسد إنجازات مصر خلال الـ4 سنوات الماضية، والفترة الرئاسية الأولى للرئيس عبدالفتاح السيسي- خلال احتفال اليوم، بالصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونظيره السوداني عمر البشير.

واستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، بمطار القاهرة الدولي الرئيس السوداني عُمر البشير، واصطحب الرئيس نظيره السوداني إلى قصر الاتحادية، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمي، وتم استعراض حرس الشرف، وعزف السلامين الوطنيين.

وعقد السيسي جلسة مباحثات مع الرئيس عُمر البشير استهلها بالترحيب به في وطنه مصر، مؤكدًا ما يجمع بين البلدين من علاقات تاريخية وعوامل ثقافية واجتماعية مشتركة ممتدة لآلاف السنوات.

حكاية وطن حفل الأسرة المصرية السيسي عمر البشير السودان

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