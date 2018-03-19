شراقي: القمة المصرية السودانية تعطينا الأمل لتوحيد الرؤى المشتركة

كتب-أحمد مسعد:

قال الدكتور عباس الشراقي، الخبير في الشؤن الأفريقية بجامعة القاهرة، إن القمة المصرية السودانية كانت متوقعة خصوصًا بعد عودة السفير السوداني، لافتًا إلى أن القمة تعطينا الأمل فى توحيد الرؤى تجاه قضية سد النهضة.

وأضاف الشراقي في تصريح لمصراوي، اليوم الاثنين، أن الدبلوماسية المصرية تتعامل باحتراف مع الملفات العالقة، وتوقيت الزيارة لوضع الرؤى والأفكار قبل اجتماع 4 و5 أبريل، الذي يشهد اجتماع وزراء الخارجية والمياه للدول الثلاثة للاتفاق حول دراسات سد النهضة.

وأوضح خبير الشؤن الأفريقية، أن القاهرة والخرطوم يستطيعون إحداث طفرة كبرى ومنافع لا تنتهي.