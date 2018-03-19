ننشر تفاصيل اجتماع "لجنة محلب" لمراجعة السلامة والأمان في السكك الحديدية

كتب- أحمد نجيب:

عقدت اللجنة المشكلة برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، وعضوية اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، وممثل من الرقابة الإدارية والكلية الفنية العسكرية، لمراجعة معاملات السلامة والأمان علي خطوط هيئة السكك الحديدية، وبحضور الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، اجتماعها اليوم لبحث المشكلات التي تواجه السكة الحديد.

وستمعت اللجنة، حسب بيان، لشرح مستفيض من المهندس سيد سالم، رئيس هيئة السكك الحديدية، ونواب الهيئة للبنية الأساسية والصيانة والتشغيل والسلامة والموارد البشرية.

واستعرضت اللجنة كافة ظروف تشغيل الهيئة وإجراءات السلامة المطبقة حالياً، والمستهدفة مستقبلياً لضمان رفع نسب الأمان وعدم السماح بتشغيل أي خطوط تقل فيها حدود الأمان عن المواصفات العالمية.

واتفقت اللجنة علي تأكيد موقف وسائل الأمان على بعض الخطوط بهدف دراسة تخفيض عدد الرحلات حتى يتم رفع كفائتها.​