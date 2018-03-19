وكيل "عربية النواب": نأمل فتح صفحة جديدة بين مصر والسودان

كتبت- هند الشامي:

قال النائب أحمد إمبابي، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، إننا نأمل ونتمى أن تكون القمة الثنائية بين مصر والسودان بداية لفتح صفحة جديدة من قبل السودان الشقيق مع القاهرة.

وأكد إمبابي، لمصراوي، اليوم الاثنين، ترحيبه بالرئيس السوداني عمر البشير خلال زيارته للقاهرة، مضيفا: "نتمنى أن تتسم الزيارة بالمودة والحب والإخلاص وتؤتي ثمارها قريبا".

وتعقيبا على القوى المشتركة المنتظر إنشاؤها على الحدود بين البلدين، قال إمبابي: "نتمى أن تشهد الفترة المقبلة مزيدا من التعاون والحب".