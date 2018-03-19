"التعليم" تعلق على واقعة نقل طلاب "رمال" داخل مدرسة بالإسكندرية - فيديو

كتبت- ياسمين محمد:

قال أحمد خيري، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، إنه جرى التواصل مع مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، بشأن ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، لـفيديو يظهر طلاب مدرسة محمد محمود رضوان بسموحة بمحافظة الإسكندرية، ينقلون الرمال داخل المدرسة.

وأضاف خيري – في تصريح لمصراوي اليوم الاثنين – أن مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، أفادت بأن الواقعة تأتي في إطار مشاركة الطلاب في التجهيزات الخاصة باللجان الانتخابية، من أجل بث روح الوطنية في نفوس النشء ودورهم الفعال في تجهيز اللجان، مشيرة إلى أن هذا الفعل من مهام الاتحادات الطلابية وتوصيات برلمان الطلبة.​