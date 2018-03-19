"إفريقية النواب": القمة (المصرية- السودانية) تؤكد قوة العلاقات بين البلدين

كتبت- هند الشامي:

أشاد النائب حاتم باشات، عضو لجنة الشؤون الأفريقية، بمجلس النواب، ورئيسها السابق، بالقمة "السودانية المصرية"، موضحًا أن القمة تأتي في إطار توطيد العلاقات بين البلدين، وتأكيدا على أنها علاقات قوية وراسخة.

وأوضح باشات، في تصريحات لمصراوي، اليوم الاثنين، أن هذه القمة تؤكد وجود إرادة سياسية واضحة لتحسن العلاقات، بين البلدين، لاسيما في أعقاب اللقاء بين المكلف بأعمال جهاز المخابرات المصرية اللواء عباس كامل واللواء السوداني صلاح جوش.

وتابع باشات أن الملف الأمني رمانة الميزان في العلاقات المصرية الأفريقية، ويتأثر تأثيرًا إيجابيًا بالإدارة السياسية التي تتأثر كذلك بالإرادة الشعبية، مؤكدا أن الملف الأمني، بلا شك قادر على عبور كل الأزمات بين العلاقات المصرية السودانية.

عضو أفريقية النواب قال كذلك إن الزيارة تأتي تأكيدا على أن العلاقات بين البلدين قوية ولن تتأثر بأي مؤثرات خارجية أيا كانت، وهذه العلاقات مثل مجرى النيل ثابت، قد يجف أو يفيض ولكنه ثابت، على حد قوله.

ونوه إلى أن الملفات المنتظر مناقشتها بجانب الملفات الاقتصادية والتجارية والاتفايات الثنائية، ملف سد النهضة، وما يخص القضايا الإقليمية في المنطقة ومنها أزمة جنوب السودان والمصالحة هناك، كما سيتم طرح القوى المشتركة لحماية الحدودو خط عرض 22، وهذا سيكون أهم الملفات.