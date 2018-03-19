الخميس.. تنظيم مؤتمر جماهيري لدعم السيسي في كفر الزيات

كتب- أحمد علي:

ينظم النائب نبيل أبو باشا، عضو مجلس النواب، بدائرة كفر الزيات بالغربية، الخميس المقبل، مؤتمرًا جماهيريًا؛ لدعم السيسي، في الانتخابات الرئاسية.

وقال "أبو باشا" في بيان له اليوم الاثنين، إنه من المقرر أن يحضر المؤتمر العديد من الشخصيات السياسية والبرلمانية والإعلامية، وأهالي كفر الزيات وأبناء محافظة الغربية بشكل عام، مؤكدًا أن الشعب المصري بأكمله لن يتأخر على نداء الوطنية وسيبهر العالم بمشاركته في الانتخابات الرئاسية القادمة.

وأضاف "أبو باشا"، أن المصريين في الخارج ضربوا أروع الأمثلة في الوعي السياسي، وشاركوا بقوة وفاعلية وحب لمصر ولزعيمها الرئيس السيسي وأعطوا درس جديد في حب الوطن لأعداء مصر المتربصين بها.

وتابع، أن أيام 26 و27 و28 مارس، ستكون عيدًا لكل المصريين، ليثبت الشعب المصري من جديد أنه مع القيادة السياسية ومع الرئيس السيسي من أجل بناء مصر من جديد، والعبور بها من المؤامرات التي تحاك ضدها ليلا ونهارًا من دول اقليمية وعالمية.​