السيسي: اتفقت مع البشير على شراكة في نهر النيل تحقق مصالح الجميع

كتبت- ياسمين محمد:

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أهمية العلاقات الثنائية بين مصر والسودان على مختلف الأصعدة، الاجتماعية، الثقافية، السياسية، والأمنية، مشيرًا إلى أن زيارة الرئيس السوداني عمر البشير، اليوم الاثنين، لمصر تعكس الروح الإيجابية بين البلدين وحرصهما على تعزيز التشاور وتوثيق أواصر التعاون في المجالات والقضايات المشتركة.

وقال السيسي – خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي المنعقد الآن بقصر الاتحادية- إنه ناقش مع الرئيس السوداني سبل تعزيز المصالح المشتركة في ظل الحافظ على خصوصية القضايا الداخلية لكل دولة، مؤكدًا أن الدولتين توليان أهمية كبيرة للعلاقات بينهما، وتعملان على استشراف آفاق أوسع من التعاون.

وناقش الرئيسان عن عمل اللجان الخاصة بتعزيز التجارة، والهيئة الفنية لمياه النيل، واللجنة القنصلية، والعسكرية، ولجنة المنافذ الحدودية، ولجنة التشاور السياسي على مستوى وزيري الخارجية، لإزالة أي تحديات تعيق العلاقات الأخوية العميقة بين البلدين.

ولفت السيسي إلى أنه تم الاتفاق على المضي قدمًا في تعزيز مصالح البلدين ومعالجة أي شواغل قد تطرأ بينهما، والمضي قدمًا في تعزيز التعاون في مجالات: الطاقة، الكهرباء، الربط الجوي والبحري، والاستفادة بالخبرات.

وقال السيسي إن نهر النيل يمثل شريان الحياة، لذا عزم الرئيسان على العمل معًا ومع دولة أثيوبيا للتوصل إلى شراكة في نهر النيل تحقق مصالح الجميع، كما اتفقا على الإعداد لعقد لجنة مشتركة برئاسة الرئيسين بالخرطوم خلال العام الجاري.​