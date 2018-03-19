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ساويرس: سأكون في طليعة المستثمرين بالسودان الشقيق

02:42 م الإثنين 19 مارس 2018
ساويرس: سأكون في طليعة المستثمرين بالسودان الشقيق

نجيب ساويرس

كتب- محمود مصطفى:

قال المهندس نجيب ساويرس، رجل الأعمال، إنه سيكون في طليعة المستثمرين في السودان، بعد زيارة الرئيس السوداني لمصر، اليوم الاثنين، التي تستمر لمدة يوم واحد.

وأضاف في تدوينة عبر حسابه على موقع "تويتر"، أن زيارة البشير لمصر تنبئ بمستقبل باهر بين البلدين الشقيقين.

وقال ساويرس: "فخامة رئيس السودان عمر البشير مرحبا بك في بلدك مصر، وخالص الشكر لك والرئيس السيسي على توحيد الصف، والمحبة المتبادلة والخطوة التاريخية التي أنهت سحاب الماضي، وأرست دعائم الثقة مما ينبئ بمستقبل باهر للتعاون بين البلدين الشقيقين، سنكون فيه في طليعة المستثمرين بالسودان الشقيق إن شاء الله"

واستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، ظهر اليوم الاثنين، نظيره السوداني عمر البشير الذي يزور مصر، لبحث عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.​
ساويرس

نجيب ساويرس السودان تويتر عمر البشير السيسي

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