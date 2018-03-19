رئيس الوزراء يتسلم رسالة من نظيره الأردني

كتب- محمد غايات:

استقبل المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، على العايد، سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى القاهرة لتسليم رسالة من الدكتور هاني الملقي، رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية، إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وذلك فى اطار متابعة نتائج المباحثات الثنائية التى عقدت بينهما فى القاهرة فى 13 مارس الجاري.

ورحب رئيس مجلس الوزراء بالسفير الأردني، مشيرا إلى أن زيارة رئيس الوزراء الأردني إلى القاهرة ساهمت في فتح المزيد من مجالات التعاون الاقتصادى بين مصر والأردن بما يحقق المنفعة المتبادلة. ومن جانبه، قام السفير الأردنى بتسليم رسالة حول علاقات التعاون الاقتصادى بين البلدين والتى تتضمن بعض النقاط التي سبق التوصل الى تفاهمات بشأنها خلال الزيارة من بينها ما يتعلق بتسجيل الدواء الأردني في مصر، والتعاون في مجال الطيران والنقل الجوي، وتسهيل إجراءات تسجيل الشركات الأردنية في مصر لزيادة معدلات التبادل التجارى بين البلدين والاستفادة من الإمكانات الاقتصادية المتوفرة بين البلدين بما يصب في صالح الشعبين الشقيقين.​