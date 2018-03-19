الآثار: بدء ترميم مقبرة "أمني" بالجيزة

كتب- يوسف عفيفي:

بدأت الإدارة المركزية للصيانة والترميم بوزارة الآثار، مشروع ترميم مقبرة "أمني" أحد كبار رجال الدولة في عهد الملك "سنوسرت الأول" بمنطقة الليشت الأثرية بالجيزة، وفقًا لخطة شاملة لترميم وتأمين المقبرة وتطوير المنطقة المحيطة بها، تمهيدا لافتتاحها للزيارة قريبا.

وأوضح غريب سنبل، رئيس الإدارة المركزية للصيانة والترميم، في بيان، اليوم الاثنين، أن المقبرة تعرضت لاعتداءات خلال عام 2011 في أعقاب ثورة يناير، مضيفا أن فريق الترميم قد بدأ في أعمال التنظيف المبدئي لجدران المقبرة وتثبيت بقايا الألوان لحين الانتهاء من أعمال الحماية و درء الخطورة.

من جانبه، قال مصطفى أحمد، مدير ترميم الآثار المصرية بالجيزة، إنه من المقرر أن تشمل أعمال الترميم بناء سور خارجي حول المقبرة، وعمل سقف خشبى لحمايتها من تأثير أشعة الشمس المباشرة وعوامل التعرية الأخري، بالإضافة إلى ترميم الأجزاء المكسورة من الأعمدة الحجرية وإعادة تنصيبها مرة أخرى، هذا بالإضافة إلى إزالة الأتربة والرمال للكشف عن أرضية المقبرة وإعادة تأهيل منطقة البئر الكبير والصغير.

يذكر أن مقبرة "أمني" اكتشفت بمنطقة اللشت التي عرفت في العصر الفرعوني باسم (إثت تاوى) التي تعني القابضة على الأرضيين، وكانت عاصمة لمصر فى بداية عصر الدولة الوسطى، والمقبرة مشيدة من الحجر الجيري.