بهاء أبوشقة: الوفد ليس للبيع ولن أسمح باختطافه

كتبت- هند الشامي:

قال المستشار بهاء الدين أبوشقة، سكرتير عام حزب الوفد، المرشح لمنصب رئيس الحزب، إنه لا يفضل الحديث عن برنامج انتخابي لرئاسة الحزب؛ لأن الأمر ليس انتخابات برلمانية أو رئاسة الجمهورية، وإنما هو اختبار للمرشحين حول قدرتهم على التمسك بمبادئ حزب الوفد وثوابته، متابعًا: "برنامجي هو الحفاظ على هوية حزب الوفد".

وتابع، خلال لقائه أعضاء الهيئة الوفدية بمحافظة السويس، مساء أمس: "برنامجي هو الثبات على المبدأ والتقاليد الوفدية التي تتعرض اليوم للخطر؛ لأننا نواجه محاولات لطمس الهوية الوفدية داخل الحزب الوحيد الذي مازال محتفظًا بمبادئه وفكره الذي عهده المصريون، منذ ثورة 1919 وحتى اليوم".

وأوضح أن الوفد هو حزب الوحدة الوطنية، المدافع عن كرامة وشرف وأمن المواطن المصري، مضيفا: "سندافع عن الطبقات المهمشة متمسكين بتاريخنا في تحقيق العدالة الاجتماعية، كما أن القرار الوفدي لن يكون فرديًا، لكنه سيكون مؤسسيًا".

ونوه أبوشقة، إلى أنه لن يسمح ومعه جموع الوفديين، لرؤوس الأموال العابرة للأحزاب باختطاف الوفد الحزب العريق والكبير صاحب مائة سنة من الكفاح والنضال.

وتابع: "حزب الوفد ليس للبيع، وسأضع يدي في يد الوفديين، وهي ممدودة للجميع لحماية الحزب من محاولات تغيير هويته".