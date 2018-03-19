وزير الطيران: شركة أمن روسية لمتابعة إجراءات التفتيش على رحلات موسكو

كتب- طه عبيد:

أعلن شريف فتحى، وزير الطيران المدنى، أنه تم الاتفاق مع الجانب الروسي على متابعة إجراءات التفتيش لرحلات مصر للطيران، وشركة إيرفلوت الروسية، المقرر استئناف رحلاتها ١١ إبريل بمعدل رحلتين أسبوعيا، وأن تستأنف شركة مصر للطيران رحلاتها في 12 من نفس الشهر بمعدل 3 رحلات أسبوعية.

وأضاف فتحي في بيان الاثنين: "الاتفاق جاء وفقا للبرتوكول الذى جرى توقيعه فى منتصف ديسمبر الماضى مع وزير النقل الروسي، ووفقا للبند ١٧ من اتفاقية شيكاغو، بأحقية الدول فى اتخاذ تدابير أمنية أضافية".

وأوضح وزير الطيران المدني: "هناك جولة أخرى من المباحثات مع الجانب الروسي فى إبريل القادم، لاستئناف الرحلات السياحية إلى شرم الشيخ والغردقة، ويوجد مندوبين لشركة أمن روسية، وهو أمر لا يخل بالسيادة المصرية، لأن المطارت تجارية ودور شركة الأمن مجرد المتابعة للإجراءات دون أى تدخل".

ونوه فتحي إلى بداية التشغيل التجريبي لمطار سفنكس خلال الأسابيع القليلة القادمة، لينضم إلى باقي المطارات المصرية العاملة، ويستقبل الرحلات الدولية. ​