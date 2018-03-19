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برلماني: مجلس النواب لن يوافق على الموازنة إلا بعد اقتناعه بها

01:10 م الإثنين 19 مارس 2018
برلماني: مجلس النواب لن يوافق على الموازنة إلا بعد اقتناعه بها

النائب إبراهيم نظير

كتب- أحمد علي:

قال النائب إبراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن لجنة الخطة والموازنة تتولى مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة، خلال الشهور المقبلة.

وأضاف نظير في تصريحات صحفية، اليوم الاثنين، أن حجم الموازنة الذي أعلن عنه رئيس مجلس الوزراء أمس، كبير، ولكن الفيصل في الأمر سيكون في أوجه إنفاق ذلك المبلغ الضخم، لافتا إلى أن اللجنة ستراجع بنود الموازنة بشكل دقيق بالتنسيق مع الوزرات المختصة.

وتابع عضو لجنة الخطة والموازنة، أن حال اعتراض اللجنة على أي من بنود تلك الموازنة، سنراجع الحكومة بشأنها والعمل على تعديلها، مؤكدًا، أن المجلس لن يوافق على الموازنة إلا بعد اقتناعه بها بشكل كامل.​

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