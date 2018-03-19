"خطة النواب": الزيادة في الموازنة الجديدة طبيعية

كتب- أحمد علي:

قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن نسبة الزيادة في الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد، والتي وافق عليها مجلس الوزراء أمس وأحالها للمجلس، طبيعية، موضحًا أن هناك 200 مليار جنيه فارق بين الموازنة السابقة والحالية.

وأضاف عمر في تصريحات صحفية، اليوم الاثنين، أن تلك الزيادة تأتي في حدود المعقول، وتتماشى مع حجم التغييرات الاقتصادية التي شهدتها البلاد خلال الفترة الأخيرة.

وتابع وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اللجنة ستبدأ في مناقشة تلك الموازنة الجديدة، منتصف شهر أبريل المقبل، بعد إحالتها إليها من جانب رئيس المجلس الدكتور علي عبدالعال، وأن اللجنة سيكون لها حق الاعتراض على أي من بنود تلك الموازنة وإعداد تقرير بشأنها، يتضمن حلولا ومقترحات بديلة.

وأوضح أن المجلس سيكون له الحق في إقرار الموازنة من عدمه، بعد مناقشتها خلال الجلسة العامة.