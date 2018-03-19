شيخ الأزهر يبحث خطوات إنشاء مركز الإمام الأشعري في موريتانيا

كتب - محمود مصطفى:

استقبل رئيس الوزراء الموريتاني، المهندس يحيى ولد حدمين، اليوم الاثنين، بمقر رئاسة الوزراء، الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين.

ووجه الإمام الأكبر الشكر لرئيس مجلس الوزراء على دعوته الكريمة لزيارة الجمهورية الموريتانية، وبحثا الخطوات العملية لإقامة مركز الإمام الأشعري، والتحديات التي تواجه الأمة الإسلامية في منطقة غرب أفريقيا والتصدي الموريتاني لها بكل قوة.