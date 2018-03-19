السيسي يجري اتصالاً هاتفيا بالرئيس الفلسطيني محمود عباس

كتب- عمر مصطفى:

أجري الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، اتصالاً هاتفياً بالرئيس الفلسطيني محمود عباس. وذلك حسب بيان صادر عن مؤسسة الرئاسة.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس تباحث مع الرئيس الفلسطيني حول التطورات على الساحة الفلسطينية، حيث حرى التأكيد على ضرورة المضي قدماً في جهود المصالحة بين الفصائل الفلسطينية والعمل على احتواء أي خلافات والتغلب على جميع الصعوبات التي تواجه تلك الجهود بما يُحقق وحدة الصف ومصالح الشعب الفلسطيني الشقيق.

كما جرت مناقشة أخر المستجدات على صعيد عدد من الملفات العربية والإقليمية، وذلك في إطار التنسيق والتشاور الدوري بين الرئيسين.

وأضاف المُتحدث الرسمي أن الرئيس الفلسطيني أعرب من جانبه عن خالص التقدير لجهود ومواقف مصر التاريخية والثابتة في دعم القضية الفلسطينية، مشيراً الي ما يعكسه ذلك من عمق وخصوصية العلاقات المصرية الفلسطينية وما يجمع بين الشعبين من روابط ممتدة.

وقد اتفق الرئيسان على مواصلة التشاور والتنسيق ازاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.​