وزيرة الهجرة: المصريون بالخارج قوة لا يستهان بها

القاهرة - أ ش أ:

أشادت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، نبيلة مكرم، بالجهود التي بذلها سفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي المصري واتحادات الجاليات المصريين في الخارج ورجال الدين الإسلامي والمسيحي خلال الأيام الماضية خاصة الــ 72 ساعة الأخيرة، لإنجاح العملية الانتخابية في 139 مقرا انتخابيا بنحو 124 دولة حول العالم.

وقالت نبيلة، في بيان اليوم الاثنين، إن الأيام الثلاثة الماضية شهدت عرسا انتخابيا مبهجا سيلقي بظلاله على الانتخابات في الداخل أيام 26، و27، و28 مارس الحالي، وأثبت أبناء الجاليات، والمصريون في الخارج أنهم قوة لا يستهان بها، مشيرة إلى حبهم وولائهم الشديد لمصر وشعورهم أنهم جزء من الدولة، وجزء من صناعة القرار السياسي.

وشددت وزيرة الهجرة، على أن مشاركة المصريين في الانتخابات رسالة إلى المصري في الداخل، مشيرة إلى أنها حرصت على ترأس غرفة عمليات الوزارة خلال الثلاثة أيام الماضية، للرد على كل الشكاوى والاستفسارات الخاصة بالمصريين في الخارج خلال الإدلاء بأصواتهم، كما تابعت سير العمل داخل الغرفة من خطوط ساخنة تتلقى شكاوى واستفسارات المصريين بالخارج، بالإضافة لفريق التواصل الاجتماعي والإعلام للتواصل المباشر معهم.

وحول تصويت المصريين في الخارج، أوضحت وزيرة الهجرة أن غرفة العمليات والمتابعة التابعة للوزارة، تابعت سير عملية الانتخابات الرئاسية للمصريين المقيمين خارج حدود الوطن، بعد تجهيزها بكل أجهزة الاتصال للربط بالصوت والصورة بين الغرفة ودول العالم، كما تم ربط مقار البعثات الدبلوماسية المصرية إلكترونيا مع الغرفة، وتغذيتها بقواعد بيانات الناخبين من أبناء الجاليات المصرية في مختلف دول العالم.

وأشادت وزيرة الهجرة، بدور المرأة المصرية في العملية الانتخابية الرئاسية 2018 بالخارج، من حيث تقدم الصفوف خلال أيام التصويت، وحشد وحث الأسرة على النزول لصناديق الاقتراع، إلى جانب المشاركة الكبيرة لذوى الاحتياجات الخاصة والشباب من الجيلين الثاني والثالث من أبناء المصريين بالخارج، لافتة إلى أن غرفة العمليات رصدت إقبالاً كبيرًا من الجاليات المصرية بكافة الدول، وخصوصًا الدول العربية كالمملكة العربية السعودية والإمارات والكويت والبحرين والأردن.

واختتمت مكرم، أنه نتيجة لهذا الجهد، وصل حجم التفاعل من قبل المصريين بالخارج خلال أيام الانتخابات على صفحات الوزارة الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي إلى أكثر من 7 ملايين تفاعل، ومليون ونصف المليون مشاهدة لمحتويات الصفحة من تعليمات ونصائح حول العملية الانتخابية وفيديوهات وصور للمصريين خلال مشاركتهم بالانتخابات.​