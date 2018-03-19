وزير القوى العاملة: ندوات لتثقيف أعضاء النقابات بعد الانتخابات العمالية

كتبت- عايدة رضوان:

أعلن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، أن الوزارة ستعكف عقب إجراء الانتخابات النقابية العمالية في مايو المقبل، على عقد العديد من الندوات والورش لتثقيف أعضاء المنظمات النقابية وتوعيتهم بأهمية المفاوضة الجماعية لاستقرار مناخ الانتاج.

جاء ذلك خلال مناقشة الوزير رسالة ماجستير حول ممارسات المفاوضة الجماعية واستبقاء الموارد البشرية بكلية التجارة جامعة حلوان.

ووفقا لبيان اليوم الاثنين، أثنى الوزير على توصية الرسالة بضرورة تثقيف أطراف العمل الثلاثة وخاصة أعضاء المنظمات النقابية على مهارات المفاوضة الجماعية.

وجرت مناقشة الرسالة في كلية التجارة وإدارة الأعمال بجامعة حلوان من خلال لجنة المناقشة، برئاسة محمود أحمد الخطيب أستاذ ورئيس قسم إدارة الأعمال سابقًا بالجامعة مشرفًا ورئيسًا، وعضوية الوزير محمد سعفان، من الخارج، والدكتورة أماني محمود شاهين أستاذ الموارد البشرية، والدكتورة نهال محمد علام مدرس بالجامعة.

وبعد المناقشة، حصل الباحث أحمد إبراهيم عبدالعزيز إبراهيم، من العاملين بمركز معلومات مديرية القوى العاملة بالجيزة، على درجة الماجستير في إدارة الأعمال، في الرسالة التي جاءت تحت عنوان: "العلاقة بين ممارسات المفاوضة الجماعية واستبقاء الموارد البشرية" نموذج مقترح لتوحيد الإجراءات في ضوء معايير العمل الدولية - دراسة تطبيقية على قطاع البترول المصري.