"الدولي للسكان": 92% من سيدات مصر تعرضن للختان

تصوير - محمود بكار:

قالت سلمى أبوحسين، ممثل المجلس الدولي للسكان، إن 92% من السيدات ممن سبق لهم الزواج في مصر جرى ختانهن، عبر أطباء أو ممرضات أو أشخاص آخرين من بينهم (حلاق).

وأضافت "أبو حسين" في مؤتمر تفعيل المشاركة المجتمعية في مواجهة الممارسات الضارة، اليوم الاثنين، أن أعلى نسبة للختان بين الفتيات كانت في الريف والوجه القبلي بنسبة 91.6%، مؤكدة أن هذه العادة تنتشر في كل طبقات المجتمع دون تقيّد بمستوى اجتماعي معيّن.

وأوضحت، أن الأطباء يمارسون الختان لـ3 أسباب: دينية وربحية وتقليل مخاطر الختان على يد طبيب آخر، مؤكدة أن تكلفة الختان تتراوح بين 150 جنيها إلى 1500 جنيه.

ونوهت إلى أن الأسر تفضل الأطباء في إجراء الختان بما لديهم حصيلة أعلى من الدايات، والأطباء يقللون من المخاطر الصحية وتبعات الختان المباشر، الادعاء بأن الختان نوع من التجميل.