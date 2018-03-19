الزراعة: معالجة 63 ألف فدان مانجو من العفن الهبابي بالإسماعيلية والشرقية

كتب-أحمد مسعد:

كشف تقرير رسمي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، عن الانتهاء من معالجة 63 ألفا و866 فدانا منزرعة بأشجار المانجو بمحافظتي الإسماعيلية والشرقية، ضد الحشرات القشرية المسببة لظاهرة العفن الهبابى لأشجار المانجو، مصابة بهذه الحشرة بالمحافظتين.

وأوضح التقرير، أن المساحة المنزرعة بأشجار المانجو المصابة بمحافظة الإسماعيلية والتي تم الانتهاء من تقليمها بلغت حوالي 52 ألفا 160 فدانا، حيث تم التقليم للبساتين المصابة وغير المصابة، فضلا عن تربية وتقليم أشجار عالية وغير مصابة داخل المحافظة ونتج عن ذلك زيادة المساحة عن المستهدف علاجها وهي 47720 فدانا، وبحسب التقرير تم أيضا علاج مساحة 11 ألفا و706 أفدنة بمحافظة الشرقية، من أصل 11 ألفا و800 فدان مصابة بالمحافظة.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن عمليات المكافحة والرش والتطهير والمعالجة لتلك المساحات، جرت برش مساحة 63 ألفا و852 فدانًا بالمحافظتين بالمطهرات الفطرية، منها 47 ألفا و370 فدانا بمحافظة الإسماعيلية، و11 ألفا و596 فدانا بمحافظة الشرقية، كذلك رش مساحة 41 ألفا و903 أفدنة بالصابون البوتاسي بالمحافظتين، منها 30 ألفا و296 فدانا بمحافظة الإسماعيلية، و11 ألفا و607 أفدنة بمحافظة الشرقية، كذلك 32 ألفا و657 فدانا تم رشها بالزيت المعدني بالمحافظتين منها 26 ألفا و798 فدانا بمحافظة الإسماعيلية و5859 فدانا بمحافظة الشرقية.

وشدد الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على سرعة الانتهاء من معالجة باقي المساحات المصابة، وتكثيف حملات المتابعة والمرور على زراعات المانجو بمختلف المحافظات وتوعية المزارعين بأهمية العمليات الميكانيكية والرش بالمركبات التي توفرها الوزارة على أشجار المانجو لمكافحة الإصابة بهذا المرض.​