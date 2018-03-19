"سوق للذهب ومهبط للطائرات".. 20 معلومة عن أعلى برج في إفريقيا بالعاصمة الجديدة​

كتب- محمد عمارة:

وضع المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أمس​ الأحد، حجر الأساس لمنطقة الأعمال المركزية، بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعدد من الوزراء، والشيخ سيف بن محمد بن سيف الشبيبي، وزير الإسكان بسلطنة عمان، الذى يزور القاهرة حالياً، والسفير العمانى بمصر، واللواء أحمد زكى عابدين، رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، والسفير الصينى بالقاهرة، ومسؤولى شركة (cscec) الصينية، المنفذة للمشروع، وهى أكبر شركات المقاولات بالعالم.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة تضم 20 برجًا باستخدامات: سكنى، إدارى، تجاري، خدمات، ومنها أعلى برج فى إفريقيا، بارتفاع نحو 385 مترًا.

ويرصد "مصراوي" أبرز 20 معلومة عن أعلى أبراج إفريقيا:

1. يتكون من 120 طابقاً.

2. يتضمن فندقًا عالميًا بإدارة متميزة.

3. يحتوي على 50 طابقًا للاستخدام الإداري.

4. به شقق وفيلات وحمامات سباحة ومنتجعات صحية وملاعب للأطفال.

5. يحتوي على 20 مطعمًا و"كافيه" بمنصات عرض علوية.

6. يوجد به أكبر سوق تجارية في الشرق الأوسط.

7. يشتمل على سوق للأزياء مع صالة عرض.

8. سوق ذهب.

9. يشتمل على أكبر وأحدث مجمع لدور السينما والمسارح المغطاة.

10. حلبة تزلج على الجليد.

11. حوض أسماك بممر داخلي.

12. سوق للأحذية والمنتجات الجلدية.

13. يضم كبرى شركات صناعة الأثاث.

14. أكبر ساحة لعروض السيارات مع مسار للسباق.

15. سوق كبرى للأجهزة الإلكترونية وأجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة.

16. به أشهر المتاجر المخصصة للوازم الأطفال.

17. دار للأوبرا.

18. نافورة مياه راقصة.

19. متنزه ومدينة ملاهيَ.

20. مهبط للطائرات الهليكوبتر.