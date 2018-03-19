شيخ الأزهر يصل قصر الرئاسة الموريتاني

كتب – محمود مصطفى:

وصل الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، اليوم الاثنين، مقر الرئاسة الموريتانية للقاء الرئيس محمد ولد عبدالعزيز رئيس الجمهورية.

ووصل الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، مساء أول أمس السبت، إلى العاصمة الموريتانية نواكشوط، في أول زيارة له، بدعوة رسمية من رئيس الحكومة، لحضور الحلقة النقاشية مع كبار العلماء حول التصدي لظاهرة العنف والتطرف.

واختتم شيخ الأزهر زيارته للبرتغال، الجمعة الماضي، بعد أن التقى رؤساء الجمهورية والوزراء والبرلمان.