سيلفيا نبيل تشارك في جولة تفقدية مع رئيس حي مدينة نصر

كتب- محمد نصار:

شاركت النائبة سيلفيا نبيل، رئيس اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030 وموازنات البرامج والأداء، في جولة تفقدية مع رئيس حي مدينة نصر صباح اليوم، لمتابعة الدائرة.



وخلال الجولة طالبت سيلفيا نبيل، بإيقاف عملية غلق الفتحات الموجودة بشارع البطراوي، وامتدت الجولة لتشمل مدرسة الصنايع، وطالبت البرلمانية معلم المدرسة بإلقاء العصا التي كان ممسكا بها على الأرض.

وأوضحت سيلفيا نبيل، أنها شاركت في هذه الجولة، لمتابعة العمل في حي مدينة نصر، وحرصا على معرفة مشكلات الدائرة على أرض الواقع.​