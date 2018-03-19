الصيانة الجوية: نسعى لتطوير وتنمية قطاع الطيران المدني الأفريقي

كتب - طه عبيد:

قال المهندس أبوطالب توفيق، رئيس شركة مصر للطيران للصيانة، إن إقامة الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر MRO Africa 2018 بالقاهرة، حدث كبير جمع كل الأطراف المعنية بصناعة الطيران المدني وعمرة وصيانة الطائرات من أجل مستقبل أفضل لهذه الصناعة الحيوية، التي أصبحت شريكا رئيسيا في حركة الطيران العالمية، وأمر لا غنى عنه لسلامة وأمن الركاب والعاملين بهذا المجال.

وأضاف خلال كلمته في فعاليات الدورة السابعة والعشرين من مؤتمر ومعرض MRO Africa Conference Exhibition، التي انطلقت اليوم الاثنين، أن صيانة وعمرة الطائرات وتكنولوجيا صناعة الطائرات تشهد تطورا مذهلا، يستدعي نهضة موازية في قارتنا الأفريقية بما يواكب النمو العالمي المتسارع، وبلا شك مثل هذه الأحداث والتجمعات تلعب دورا رئيسا في توسيع الأفق الأفريقي نحو المتغيرات العالمية، وتسهم في تنمية الأنشطة الفنية والتسويقية وتبادل الخبرات.

وتابع أبوطالب، أن شركة مصر للطيران للصيانة تحت مظلة وزارة الطيران المدني، تسعى إلى تطوير وتنمية قطاع الطيران المدني الأفريقي، بما يحافظ على المكانة المرموقة للقارة الأفريقية على المستوى الدولي ويحقق الطفرة المنشودة بهذا القطاع الحيوي.