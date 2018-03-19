وزير الطيران: القيادة السياسية حريصة على دعم القارة الأفريقية

كتب - طه عبيد:

قال شريف فتحي، وزير الطيران المدني، إن الدور المحوري الذي تلعبه مصر على الساحة الأفريقية في مجال الطيران المدني، مهم للغاية، والعلاقات الوثيقة التي تجمعها بأشقائها الأفارقة وحرصها الدائم على مد جسور التعاون والترابط مع الدول الأفريقية، موضحًا حرص القيادة السياسية على دعم القارة الأفريقية في كل المجالات وتكثيف الاستثمارات المشتركة مع الدول الأفريقية.

أوضح المهندس هاني العدوي، رئيس سلطة الطيران المدني المصري ورئيس منظمة الطيران المدني الإفريقي "أفكاك"، في فعاليات الدورة السابعة والعشرين من مؤتمر ومعرض MRO Africa Conference Exhibition، التي انطلقت فعالياتها، اليوم الاثنين، أن المنظمة تؤدي دورا محوريا نحو تنظيم حركة الطيران داخل القارة الأفريقية، وتعمل في إطار من التعاون بين أعضائها على تذليل العقبات التي تواجه الطيران المدني، كما تعمل على رفع كفاءة القطاع في إطار من الالتزام بالتشريعات الملزمة.

من جانبه أعرب Nick Fadugba، رئيس مؤتمر MRO عن سعادته باستضافة هذا المؤتمر في القاهرة هذا العام، مشيرا إلى أن مصر كانت من أولى الدول التي استضافت هذا الحدث في دورته الأولى عام 1992، مؤكدًا أنه من خلال تعاون الدول الأفريقية في صناعة النقل الجوي الأفريقي نتمكن من إحداث طفرة اقتصادية، يترتب عليها انتعاش حركة التبادل التجاري.