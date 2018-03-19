السيسي يهنئ بوتين بعد فوزه بفترة رئاسية جديدة

كتب- عمر مصطفى:

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، الإثنين، نظيره الروسي فلاديمير بوتين بعد إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة، متمنياً له التوفيق والنجاح، وللشعب الروسي الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

وذكر بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، أن الرئيس أشاد بالعلاقات الاستراتيجية التى تجمع بين مصر وروسيا وحرص الدولتين المستمر على تطويرها وتعزيزها، بما يحقق مصالح الشعبين الصديقين.

وأعلنت لجنة الانتخابات المركزية الروسية حصول فلاديمير بوتين على 76.67 في المئة من أصوات الناخبين وبعد فرز 99.81 في المئة من أوراق الاقتراع، فيما تجاوزت نسبة الإقبال 67 في المئة.