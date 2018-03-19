بالفيديو- تفاصيل بيان الجيش الـ16 عن العملية الشاملة "سيناء 2018"

كتب- عمر مصطفى:

أعلنت القوات المسلحة، صباح الإثنين، البيان الـ16 للعملية الشاملة "سيناء 2018"، مؤكدة مقتل 30 عنصرًا تكفيرياً مسلحًا خلال تبادل لإطلاق النار مع قوة المداهمات بمناطق العمليات، بشمال ووسط سيناء عثر بحوزتهم على أسلحة نارية وأجهزة إتصال لاسلكية.

وأوضح البيان أن القوات الجوية دمرت سيارة دفع رباعي مفخخة، واستهداف وتدمير 12 هدف تمثل أوكار تستخدمها العناصر الإرهابية، وتدمير عربة مفخخة تحتوى على كميات كبيرة من المواد المتفجرة أثناء محاوله إقتحام إرتكاز أمنى جنوب غرب مدينه العريش.

ولفت البيان إلى أن قوات الجيش قضت على خلية إرهابية شديدة الخطورة من 6 تكفيريين أثناء تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة، وضبط بحوزتهم 3 بنادق آلية وعبوة ناسفة معدة للتفجير وذلك بعد توافر معلومات تفيد بالاختباء بأحد المنازل المهجورة بدائرة قسم أول العريش.

وأشار إلى أن القوات نفذت مداهمة لبؤرة إرهابية بمدينة رفح عثر فيها على 2 رشاش وعدد 3 بندقية آلية وقناصة وخرطوش ومسدس وقاذف آر بي جي، وعدد من الذخائر الخاصة بهم بالإضافة إلى مركز إرسال.

وأعلنت القوات القبض على 345 فردًا بينهم عدد من العناصر التكفيرية شديدة الخطورة والمطلوبين جنائياً.

ودمرت القوات، 386 وكرًا ومخزنًا وخندق بمناطق العمليات بشمال ووسط سيناء عثر بداخلها على عدد من الأسلحة والذخائر والعبوات الناسفة وقطع غيار السيارات والدرجات النارية وأجهزه إتصال لاسلكية وكميات كبيرة من مواد الإعاشة والوقود والمستلزمات الطبية الميدانية.

وذكر البيان أن عناصر المهندسين العسكريين اكتشفت وفككت وفجرت 93 عبوة ناسفة تم زراعتها على محاور التحرك المختلفة لاستهداف القوات بمناطق العمليات.

وأضاف البيان أن القوات ضبطت ودمرت 17 سيارة أنواع، و67 دراجة نارية بدون لوحات معدنية، فضلاً عن تدمير مخزنين عثر بداخلهما على 2800 كجم من نبات البانجو المخدر.

وأكد أن القوات اكتشفت ودمرت 33 مزرعة لنبات البانجو والخشخاش المخدر وضبط أكثر من 7430 كجم من المواد المخدرة المعدة للتداول.

وأشار إلى أن عناصر القوات الخاصة البحرية تواصل أعمال التمشيط وتضييق الحصار بطول الساحل ومنع العناصر الإرهابية من الهروب والتسلل بالتزامن مع قيام القوات البحرية بتنفيذ تدريب مشترك مع البحرية الفرنسية بمشاركة حاملتي مروحيات وعدد من الفرقاطات ولنشات الصواريخ من كلا البلدين الصديقين وبالتعاون مع التشكيلات التعبوية والقوات الجوية.

وتابع: "قوات حرس الحدود بالتعاون مع التشكيلات التعبوية والقوات الجوية تواصل إحكام أعمال التأمين على امتداد الحدود الجنوبية والغربية، وتمكنت من إحباط محاولة لتهريب 60 بندقية خرطوش وضبط عدد من قضايا التهريب للبضائع غير خالصة الرسوم الجمركية والمواد المخدرة والهجرة غير الشرعية عبر الحدود المصرية".

وأضاف: "المجموعات القتالية المشتركة من القوات المسلحة والشرطة نظمت 583 كميناً ودورية أمنية غير مدبرة على الطرق الرئيسية وتمشيط مناطق الظهير الصحراوي بمحافظات الجمهورية ، فيما عززت عناصر الشرطة المدنية من الانتشار بمدن شمال سيناء وإحكام السيطرة الأمنية بالشوارع والميادين الرئيسية وتشديد إجراءات التفتيش لضبط العناصر المشتبه بهم وتهيئة المناخ الأمني لعودة الحياة إلي طبيعتها".

ولفت البيان إلى أن العمليات أسفرت عن استشهاد ضابط و3 مجندين، وإصابة ضابطين وضابط صف و5 مجندين خلال العملية الشاملة سيناء 2018.

وأكدت القوات المسلحة أنها ماضية بكل عزيمة واصرار لاجتثاث جذور الارهاب والتطرف واستعادة البناء والاستقرار والتنمية في كافة ربوع مصر.