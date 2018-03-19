​استشهاد ضابط و3 مجندين في العملية الشاملة "سيناء 2018"

كتب- عمر مصطفى:

أعلنت القوات المسلحة، صباح الإثنين، استشهاد ضابط و3 مجندين، وإصابة ضابطين وضابط صف و5 مجندين خلال العملية الشاملة سيناء 2018.

وذكر القوات المسلحة في بيان صادر، أن عناصر المهندسين العسكريين اكتشفت وفككت وفجرت 93 عبوة ناسفة تم زراعتها على محاور التحرك المختلفة لاستهداف القوات بمناطق العمليات.

وأضاف البيان أن القوات ضبطت ودمرت 17 سيارة أنواع، و67 دراجة نارية بدون لوحات معدنية، فضلاً عن تدمير مخزنين عثر بداخلهما على 2800 كجم من نبات البانجو المخدر.

وأكد أن القوات اكتشفت ودمرت 33 مزرعة لنبات البانجو والخشخاش المخدر وضبط أكثر من 7430 كجم من المواد المخدرة المعدة للتداول.

وأشار إلى أن عناصر القوات الخاصة البحرية تواصل أعمال التمشيط وتضييق الحصار بطول الساحل ومنع العناصر الإرهابية من الهروب والتسلل بالتزامن مع قيام القوات البحرية بتنفيذ تدريب مشترك مع البحرية الفرنسية بمشاركة حاملتي مروحيات وعدد من الفرقاطات ولنشات الصواريخ من كلا البلدين الصديقين وبالتعاون مع التشكيلات التعبوية والقوات الجوية.

وتابع: "قوات حرس الحدود بالتعاون مع التشكيلات التعبوية والقوات الجوية تواصل إحكام أعمال التأمين على امتداد الحدود الجنوبية والغربية، وتمكنت من إحباط محاولة لتهريب 60 بندقية خرطوش وضبط عدد من قضايا التهريب للبضائع غير خالصة الرسوم الجمركية والمواد المخدرة والهجرة غير الشرعية عبر الحدود المصرية".

وأضاف: "المجموعات القتالية المشتركة من القوات المسلحة والشرطة نظمت 583 كميناً ودورية أمنية غير مدبرة على الطرق الرئيسية وتمشيط مناطق الظهير الصحراوي بمحافظات الجمهورية ، فيما عززت عناصر الشرطة المدنية من الانتشار بمدن شمال سيناء وإحكام السيطرة الأمنية بالشوارع والميادين الرئيسية وتشديد إجراءات التفتيش لضبط العناصر المشتبه بهم وتهيئة المناخ الأمني لعودة الحياة إلي طبيعتها".

وأكدت القوات المسلحة أنها ماضية بكل عزيمة واصرار لاجتثاث جذور الارهاب والتطرف واستعادة البناء والاستقرار والتنمية في كافة ربوع مصر.