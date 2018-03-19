​البيان الـ16.. الجيش يعلن قتل 36 إرهابياً وتدمير 386 وكرًا بسيناء

كتب- عمر مصطفى:

أعلنت القوات المسلحة، صباح الإثنين، البيان الـ16 للعملية الشاملة "سيناء 2018"، مؤكدة قتل 30 عنصرًا تكفيرياً مسلحًا خلال تبادل لإطلاق النار مع قوة المداهمات بمناطق العمليات، بشمال ووسط سيناء عثر بحوزتهم على أسلحة نارية وأجهزة إتصال لاسلكية.

وأوضح البيان أن القوات الجوية دمرت سيارة دفع رباعي مفخخة، واستهداف وتدمير 12 هدف تمثل أوكار تستخدمها العناصر الإرهابية، وتدمير عربة مفخخة تحتوى على كميات كبيرة من المواد المتفجرة أثناء محاوله إقتحام إرتكاز أمنى جنوب غرب مدينه العريش.

ولفت البيان إلى أن قوات الجيش قضت على خلية إرهابية شديدة الخطورة من 6 تكفيريين أثناء تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة، وضبط بحوزتهم 3 بنادق آلية وعبوة ناسفة معدة للتفجير وذلك بعد توافر معلومات تفيد بالاختباء بأحد المنازل المهجورة بدائرة قسم أول العريش.

وأشار إلى أن القوات نفذت مداهمة لبؤرة إرهابية بمدينة رفح عثر فيها على رشاشين و3 بندقيات آلية وقناصة وخرطوش ومسدس وقاذف آر بي جي، وعدد من الذخائر الخاصة بهم بالإضافة إلى مركز إرسال.

وأعلنت القوات القبض على 345 فردًا بينهم عدد من العناصر التكفيرية شديدة الخطورة والمطلوبين جنائياً.

ودمرت القوات، 386 وكرًا ومخزنًا وخندق بمناطق العمليات بشمال ووسط سيناء عثر بداخلها على عدد من الأسلحة والذخائر والعبوات الناسفة وقطع غيار السيارات والدرجات النارية وأجهزه إتصال لاسلكية وكميات كبيرة من مواد الإعاشة والوقود والمستلزمات الطبية الميدانية.

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