الأخبار المتوقعة اليوم: قمة "السيسي والبشير"

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القاهرة.. يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي نظيره السوداني عمر البشير، في قصر الاتحادية لعقد جلسة مباحثات يعقبها مؤتمر صحفي.

القاهرة.. تنظم جامعة الدول العربية حفل توزيع جوائز مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة للشباب العربي المتميز وذلك بالتعاون والتنظيم المشترك مع المجلس ولمدة يومين.

أبو ظبي.. يشارك وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور عبد المنعم البنا، في فعاليات المؤتمر الدولي السادس لنخيل التمر والابتكار الزراعي.

القاهرة.. يتفقد وزير إسكان سلطنة عمان الشيخ سيف بن محمد بن سيف الشبيبي، والوفد المرافق، هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومدينتي الشيخ زايد، و6 أكتوبر.​

القاهرة.. يشارك الدكتور خالد العناني وزير الآثار في إطلاق فعاليات المعرض الفني "لمحات من طيبة" لطلاب المدارس الذي تنظمه إدارة التنمية الثقافية والتواصل المجتمعي بوزارة الآثار بالتعاون مع وزارتي التربية والتعليم والشباب والرياضة.

الإسكندرية.. تنطلق فعاليات مؤتمر "السياحة.. المشكلة والحل" بالإسكندرية، تحت رعاية المحافظ محمد سلطان، ويستهدف وضع المحافظة على خريطة السياحة العالمية.

القاهرة.. تبدأ محكمة جنايات الجيزة أولى جلسات محاكمة ريهام سعيد و7 آخرين وذلك لاتهامهم باختطاف أطفال والإتجار في البشر.

القاهرة.. ينظم المجلس الأعلى للثقافة أمسية ثقافية بعنوان "رحلة عطاء" لتكريم اسم الناقد الكبير الدكتور صلاح فضل، أستاذ النقد الأدبي وعضو المجلس الأعلى للثقافة، في تمام الساعة السادسة مساء، في مقره بساحة دار الأوبرا.

القاهرة.. يعقد المجلس الأعلى للثقافة، ندوة "الموسيقى في مصر القديمة إشكاليات البحث والاستلهام" في السادسة مساء غد بقاعة الندوات بمقر المجلس في ساحة دار الأوبرا.

القاهرة.. يعقد المجلس الأعلى للثقافة ندوة "نشر الكتب الإلكترونية للأطفال" وذلك في الخامسة مساء، تحت إشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف رئيس الإدارة المركزية للشعب واللجان الثقافية بالمجلس.

القاهرة.. يكرم المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة الأمهات المثاليات على مستوى المحافظة، وذلك بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة.

القاهرة.. يؤدي المنتخب الوطني الأول لكرة القدم تدريبه الوحيد والمغلق في الساعة السابعة باستاد القاهرة الدولي، قبل سفره إلى سويسرا غدا الثلاثاء للدخول في معسكر هناك يستمر حتى 28 مارس الحالي.

القاهرة.. يلتقي فريق كرة القدم الأول بنادي الاتحاد السكندري مع نظيره بتروجيت، كما يلتقي فريقا مصر المقاصة والنصر في إطار منافسات الأسبوع الـ30 من مسابقة الدوري الممتاز.

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