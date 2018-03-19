"الأرصاد" تعلن توقعاتها لطقس اليوم: شديد الحرارة

القاهرة- مصراوي:

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الإثنين، طقس دافئ على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارًا، باردا ليلًا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا أغلبها جنوبية غربية تنشط شمالًا تكون مثيرة للرمال والأتربة أحيانًا.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه ما بين متر ونصف إلي مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه ما بين متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية جنوبية شرقية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

الصغرى- العظمى

القاهرة 22 34

وسط الدلتا 21 33

الإسكندرية 20 23

بلطيم 18 27

مطروح 14 23

السلوم 14 22

سيوة 14 26

بورسعيد 20 30

دمياط 19 30

العريش 12 34

رفح 11 33

الإسماعيلية 16 35

السويس 17 35

رأس سدر 16 30

نخل 12 34

نويبع 21 32

طابا 15 31

كاترين 10 26

الطور 14 30

شرم الشيخ 21 30

الغردقة 16 32

مرسى علم 20 32

الفيوم 18 34

بنى سويف 18 34

المنيا 18 34

أسيوط 19 34

سوهاج 19 35

قنا 20 36

الأقصر 20 36

أسوان 22 36

أبوسمبل 22 37

الوادى الجديد 18 36

شلاتين 20 30

ابو رماد 20 29

راس حدربة 21 29

حلايب 22 28